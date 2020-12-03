Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Atiba ile ilgili sorduğu soruya "Atiba ne zaman isterse kontratını kendisi imzalayıp bize getirir ve sözleşmesini uzatır. O bunu hak etti." sözlerini sarf etti.

Çebi, transferler konusunda ise "Yabancı sayısı konusunda birçok şey söyleniyor. Yabancı sayısının sınırlı kalmasını ben de düşünüyorum ama gelecek olan yabancı oyuncuların karakter ve kişilikleriyle Türk futbolculara örnek olmasını diliyorum. Atiba gibi futbolcular bunun en güzel örneğidir. Mustafa Cengiz de ifade etti; ‘Av mevsimi başladı’ diye. Maalesef menajerlerin bazı tutumları hoş olmuyor. İçinde bulunduğumuz sıkıntıları aşmak için birlik, beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Maçlar konusunda görüşlerimiz farklı olabilir ama kulüpler için politikalarda birlikte hareket edebilmemiz lazım. Ahmet Ağaoğlu’nu tebrik ediyorum. Sörloth’un gitmesine karşın, bir sonraki satıştan yüzde 20’yi nasıl alacağını merak ediyorum ve kendisini takip ederek örnek alacağım. Ya hep beraber varız ya da hep beraber yokuz. El ele tutuşma zamanı” ifadelerini kullandı.