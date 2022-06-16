Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Genel Kurulu için futbol dünyasının önemli isimleri Ankara'da buluştu. O isimlerden biri de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ydi...

Siyah Beyazlılar'ın başkanı önemli açıklamalarda bulunurken transfere dair önemli bilgiler aktardı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çebi, Weghorst ve Rıdvan Yılmaz'ın transferde son durumlarını aktardı.

Çebi'nin aktardığı bilgiler şu şekilde:

"Weghorst ile görüşmeler devam ediyor. Onu da isteyen birçok kulüp var Avrupa'da. Kendisi evine dün dönebildi. Milli Takımda kamptaydı. Birkaç gün daha süre istedi. Umarız olur istediğimiz gibi. Alexander Sörloth gibiler listede var ama Weghorst'a odaklanmış durumdayız. Olmadığı takdirde birçok forvet adayımız var."









Rdıvan Yılmaz transferinde son durum

"Rıdvan başarılıydı, önünü açacağız ki arkadan başka bir arkadaşımızı oralara getirebilelim. Görüşmelerimiz halen devam ediyor. 1-2 ufak tefek nokta kaldı. Bu noktalar benim için önemli. Nete doğru geldik ama bitmedi. Yaklaşık 6.5 milyon euro Beşiktaş kasasına girecek. 4 milyon euro yüzde 100, 6 milyon euro yüzde 99, 6.5 milyon euro yüzde 90 kasamıza girecek. Artı bir de %20 bir sonraki satışından gelir elde edeceğiz."

'Ersin'e talipler var'

"Ersin'e talep var, isteyenler var. Henüz resmi değil. Sadece konuşmalar var. Umarım kısa zaman içinde teklif gelirse önünü açacağız."

"Yaşı geçmiş, menajer ayak oyunlarıyla, taraftar istiyor diye gelen futbolcularla durum belli. Alex Teixeira'sı, Pjanic'i, Batshuayi'si var. Taraftarın istediği futbolculardı bunlar. Sonuç ortada."

Yabancı kuralı açıklaması

"Yerli sayısı şu kadardan aşağı olmaz dediğiniz zaman 100 bin euro yerine 3-5 milyon euro isteyen yerli futbolcular var. Nasıl olsa lokma hazır, mecburlar diyorlar. Yabancı sayısı bu kadar zorlanmamalı. Eskiden böyle düşünmüyordum, itiraf edeyim."







