Siyah-Beyazlı yönetim, ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunmaları sebebiyle yüksek maaş alan futbolcularla yollarını ayırma kararı almıştı. Bu doğrultuda takımın yıldız golcüsü Burak Yılmaz’ı da gönderen kulüp, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak olmaları ve Süper Lig’de de yeni dönemde kupa hedeflemeleri sebebiyle transfer politikasında tek esnekliği forvet hattında yapacak. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda yeni sezona 10 yeni transferle girmeyi planlayan Kara Kartal, hücum hattı için yaptığı çalışmalarda büyük aşama kaydetti. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın, İtalya Serie A ekibi Brescia’yla yol ayrımında bulunan Mario Balotelli’ye Beşiktaş forması giydirmek için geri sayımda olduğu bildirildi.

Raiola’yla son görüşmeler

Kariyerinde daha önce; İnter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi devlerin de formasını giyen Balotelli için Beşiktaş’ın ilk olarak 1.7 milyon Euro’luk maaş teklifinde bulunduğu, bu önerisinin reddedilmesinin ardından rakamın 2 milyon Euro’ya yükseltildiği belirtildi. Bu gelişme sonrasında tecrübeli golcünün, Siyah-Beyazlı formayı giymeye, ‘Evet’ dediği, kulüp ve oyuncunun menaceri Mino Raiola’nın kontrat için son görüşmeleri yaptıkları belirtildi.

Brescia, ayrılığa hazır

Koronavirüsün Avrupa’da en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İtalya’da futbola ara verilmesi sonrasında ilk etapta takım kampına katılmama kararı alan ardından fikir değiştiren Balotelli, tesislere alınmamıştı. Sonrasında sular durulurken Çizme ekibinin 2022’ye kadar kontratının bulunmasına rağmen Balotelli’yle yollarını ayırma konusunda hevesli olduğu biliniyor.