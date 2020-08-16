SON DAKİKA | Beşiktaş Badou Ndiaye’yi bitiriyor

Beşiktaş, Stoke City’den Badou Ndiaye’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Senegalli oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyen siyah beyazlılar, İngiliz ekibine resmi teklifini sundu.

16 Ağustos 2020, Pazar 13:38 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Beşiktaş Badou Ndiaye’yi bitiriyor

Beşiktaş, geçen sezon Trabzonspor’da forma giyen Badou Ndiaye’yi kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlılar, bonservisi Stoke City’de bulunan Senegalli oyuncu için resmi girişimlere başladı. İngiliz ekibine satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi sunan siyah beyazlılar, transerde sona yaklaştı.

Kulüper arasında yapılacak son görüşmede anlaşılması halinde, 29 yaşındaki oyuncu 2 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralık olarak Beşiktaş’a transfer olacak.

Osmanlıspor’un 2015-2016 sezonunda Norveç’in Bodo Glimt takımından kadrosuna kattığı Senegalli orta saha oyuncusu, 2017’de Galatasaray’a transfer oldu. Sarı kırmızılılardan 16 milyon Euro karşılığında Stoke City’ye giden Ndiaye, geçen sezonun ikinci yarısında Trabzonspor forması giydi. Bordo mavili ekiple 17 maça çıka Senegalli orta saha, 1 gol attı, 2 asist yaptı.

NTV Spor


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