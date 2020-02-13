Son dakika: Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, sezon başı transfer edilen Shaq McKissic ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. ABD'li basketbolcu, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a transfer oldu.

13 Şubat 2020, Perşembe 19:46 Son Güncelleme:
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Son dakika: Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Yunanistan temsilcisi Olympiakos tarafından transferi açıklanan erkek basketbol takımının ABD’li oyuncusu Shaquielle McKissic’in sözleşmesinin devam ettiğini duyurmuştu. Yıldız oyuncu ile ilgili açıklama yapan Siyah Beyazlı ekip, istenilen şartlarda anlaşma sağlandığını ve McKissic ile yolların ayrıldığını ifade etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2019-2020 sezonu başında Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın kadrosuna kattığımız Shaq McKissic ile Kulübümüzün istediği şartlarla anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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