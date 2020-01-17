Son dakika! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı

Beşiktaş'ta son dakika Muhayer Oktay gelişmesi... Siyah Beyazlı ekip, 20 yaşındaki Muhayer Oktay'ı sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiraladığını açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Muhayer Oktay, 2019-2020 sezon sonuna kadar Giresunspor’a kiralanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez görev alan gurbetçi orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Muhayer Oktay, devre arası kamp kadrosuna dahil edilmemişti.

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