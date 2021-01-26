Son dakika haberi... Beşiktaş'ın genç futbolcusu Atakan Üner, Ümraniyespor'a kiralandı. Sağ kanat oyuncusu siyah beyazlılarda fazla forma şansı bulamadığı için tecrübe kazanmak adına Ümraniyespor'a kiralandığı belirtildi.

Siyah beyazlıların sezon başında Altınordu'dan 150 bin euro bonservis ile takıma kazandırdığı 21 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla bu sezon 3'ü Süper Lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıktı. Bu maçlarda toplamda 137 dakika süre aldı.

Denizlispor altyapısından çıkan Atakan Üner, sol kanat ve on numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.

Orhan Yıldırım