Son dakika! Beşiktaş, aradığı stoperi buldu: Romain Saiss

Yeni sezon öncesi ilk transferini stoper bölgesine yapmayı hedefleyen Beşiktaş , rotayı Premier Lig'e çevirdi. Ortacizgi.com'un haberine göre; Siyah Beyazlılar, Wolverhampton forması giyen Romain Saiss'i gündemine aldı.

Siyah Beyazlıların Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Faslı stoperle kısa süre içerisinde görüşmelere başlayacağı aktarıldı. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Faslı stoper, İngiliz ekibinde bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 golle skor katkısı verdi.

Fas A Milli Takım formasını 60 kez giyen Saiss, 1 gol atma başarısı gösterdi. 32 yaşındaki oyuncu, stoperin yanı sıra ön liberoda da oynayabiliyor.







