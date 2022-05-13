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Son dakika! Beşiktaş, aradığı stoperi buldu: Romain Saiss

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Kadrosuna tecrübeli bir stoper takviye etmeyi planlayan Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Romain Saiss'i gündemine aldı.

13 Mayıs 2022, Cuma 23:30 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş, aradığı stoperi buldu: Romain Saiss

Yeni sezon öncesi ilk transferini stoper bölgesine yapmayı hedefleyen Beşiktaş , rotayı Premier Lig'e çevirdi. Ortacizgi.com'un haberine göre; Siyah Beyazlılar, Wolverhampton forması giyen Romain Saiss'i gündemine aldı.

Siyah Beyazlıların Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Faslı stoperle kısa süre içerisinde görüşmelere başlayacağı aktarıldı. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Faslı stoper, İngiliz ekibinde bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 golle skor katkısı verdi.

Fas A Milli Takım formasını 60 kez giyen Saiss, 1 gol atma başarısı gösterdi. 32 yaşındaki oyuncu, stoperin yanı sıra ön liberoda da oynayabiliyor.


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