Son dakika | Beşiktaş - Alexander Sörloth görüşme detayları

Siyah-Beyazlılar, bu ay içerisinde golcü transferini bitirebilmek için çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda yoğun bir temas trafiğinde bulunan Beşiktaşlı yöneticiler, kulübün 1 numaralı hedefi Alexander Sörloth için gaza basmıştı. La Liga ekibi Real Sociedad’da kiralık olarak görev yapan Leipzig’li futbolcunun menajeri Morten Wivestad’ı İstanbul’a getiren ve yüz yüze görüşme gerçekleştiren idarecilerin yaptığı bu önemli toplantının detaylarına FANATİK ulaştı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’yla görüşen Wivestad’ın, oyuncusu için 3.5 milyon Euro’luk maaş talebinde bulunduğu ve ek olaran Leipzig’in de 8 milyon Euro’luk bonservis istediğini ilettiği kaydedildi.





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Bonus ve satıştan pay maddeleri masada

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın da yapılan görüşmede önce Morten Wivestad’ı dinlediği ardından birinci golcü olarak belirledikleri rakamın 2.2 milyon Euro olduğunu söylediği öğrenildi. Bu rakama özel bonusların da eklenip daha üst seviyeye çekilebileceğini ileten Kazancı’nın, bonservis için ise 6 milyon Euro seviyesine kadar çıkabileceklerini ve sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesini de ekleyebileceklerini söylediği öğrenildi. Ta rafların, olumlu geçen fikir alışverişi sonrasında ayrıldığı ve görüşmelerin ilerleyen günlerde devam edeceği ifade edildi. Öte yandan Wivestad’ın Fenerbahçe ’yle de görüşme halinde olduğu söyleniyor.

Yeni takımına iddialı giriş istiyor

Real Sociedad formasıyla sezona tutuk başlasa da son önemde coşan Alexander Sörloth, son olarak önceki gün La Liga maçında 3-0 kazandıkları mücadelede Cadiz filelerini 1 kez havalandırdı. Bu skor sonrasında ligdeki gol sayısı 31 maç sonunda 4’e yükselen Norveçli golcünün, sezon sonuna kadar gollerine devam edip yeni takımına iddialı bir şekilde gitmek için çaba gösterdiği bildirildi.