Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş için İspanya'dan transfer haberi geldi. Barcelona’ya yakınlığı ile bilinen gazetelerden Sport, Katalanlar’ın alt yapısından yetişen ve şu anda kariyerini Hollanda’nın Twente takımında sürdüren Aitor Cantalapiedra’nın, Siyah-Beyazlılar’ın listesinde olduğunu öne sürdü.

Sol ayaklı olan ve hücumda her iki kanatta da forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve Kara Kartal’ın da önümüzdeki Ocak ayında yaklaşık 500 bin Euro’luk bir bonservis bedeliyle İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Hollanda’da Twente’de iyi bir sezon geçiren Aitor, şu ana kadar 18 maçta 7 gol atmasının yanı sıra 5 de asist yapmayı başardı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aitor, bu sezon kulübüyle çıktığı 18 maçta 7 gol atarken, 5 de gol pası verdi.

Aitor Cantalapiedra kimdir, kaç yaşında, nereli?



