Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Adem Ljajic, bugünkü antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için sarı lacivertlilerle oynanacak derbi maçının kadrosundan çıkarıldı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.
Adem Ljajic’in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır.