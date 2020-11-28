MENÜ

SON DAKİKA! Beşiktaş, Adem Ljajic'i Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkardı

Son dakika haberi... Beşiktaş, Adem Ljajic'i sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile yarın oynanacak olan maçın kamp kadrosundan çıkardığını açıkladı.

28 Kasım 2020, Cumartesi 18:13 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA! Beşiktaş, Adem Ljajic'i Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkardı

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Adem Ljajic, bugünkü antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için sarı lacivertlilerle oynanacak derbi maçının kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Adem Ljajic’in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...