Eski forveti Vincent Aboubakar'ı Porto'dan geri getiren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, sağlık kontrolünden geçirilen ve 1+1 yıllık anlaşma sağlanan Vincent Aboubakar için TFF'ye lisans başvurusunda bulundu ve Aboubakar'ın lisansı çıktı.

Kamerunlu golcü, böylece Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek.