Porto'nun golcü oyuncusu Vincent Aboubakar'la ilgili Portekiz basınından gelen son iddia, Beşiktaş taraftarlarını bir hayli heyecanlandırdı. Ülkede yayım yapan A Bola gazetesi, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Kamerunlu santrforun her an Siyah Beyazlılar'la sözleşme imzalayabileceğini yazdı.

Beşiktaş yönetiminin 27 yaşındaki eski futbolcunun kiralanması konusunda Porto'yla her konuda anlaşmaya vardığını yazan gazete, transfer konusundaki nihai kararın yıldız isim için yapılacak sağlık kontrollerinin ardından verileceğini duyurdu. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından Porto'da altıncı forvet konumuna gerilemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler