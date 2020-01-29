Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Abdullah Avcı ile görüşerek yollarını ayırdığını açıklamıştı. Avcı'nın sözleşme fesih detayları için görüşmeleri daha sonraya bırakan yönetim, bugün son noktayı koydu.

Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren ve bugün idmana çıkartan Siyah beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli teknik adama 3 yılın sonunda 36 milyon TL ödenecekti. Sözleşmenin fesih detayları henüz paylaşılmadı.

TFF ayrılığı resmen kayıtlara geçirdi.