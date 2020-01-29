SON DAKİKA! Beşiktaş Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti

Son dakika haberi... Beşiktaş teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi.

29 Ocak 2020, Çarşamba 13:53 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Beşiktaş Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Abdullah Avcı ile görüşerek yollarını ayırdığını açıklamıştı. Avcı'nın sözleşme fesih detayları için görüşmeleri daha sonraya bırakan yönetim, bugün son noktayı koydu.

Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren ve bugün idmana çıkartan Siyah beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli teknik adama 3 yılın sonunda 36 milyon TL ödenecekti. Sözleşmenin fesih detayları henüz paylaşılmadı.

TFF ayrılığı resmen kayıtlara geçirdi.

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