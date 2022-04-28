Beşiktaş , başkanlık seçiminin 29 Mayıs'ta gerçekleşeceğini açıkladı. Şu ana kadar Beşiktaş'ta mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi adaylığını koyarken Fuat Çimen de aday adayı oldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Derneğimizin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22.05.2022 Pazar günü saat 10:30’da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

22.05.2022 günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29.05.2022 Pazar günü saat 10:30’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

Açılış

Toplantı ve Başkanlık Divanı Seçimi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Başkan Adaylarının Programlarının Takdimi

Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Seçme ve Sicil Kurulu ile Disiplin Kurulu Seçimleri

Kapanış.

Not: Sicil No’su 33541’e kadar olan (33541 dahil) ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2021 günü çalışma saati bitimine kadar Kulübün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış üyelerimiz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Sayın Üyelerimizin kimlikleri ile Kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.