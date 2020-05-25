Transferin gözdesi Bernard Mensah'da son dakika gelişmesi. Kayserispor'un yıldız futbolcusu Bernarnd Mensah, sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği 26 yaşındaki oyuncuya son olarak Rus ekipleri talip oldu. Avrupa'nın önemli ekipleri tarafından izlendiği bilinen Mensah'ı Lokomotiv Moskova ve Spartak Moskova'nın ciddi bir şekilde kadrosuna katmak istediği öğrenildi.





Fiyat sordular

Kayserispor Yönetimi, Ganalı futbolcunun takımdan ayrılmayacağını her fırsatta dile getirmesine rağmen, Mensah yuvadan uçabilir. Moskova devlerinin Sarı Kırmızılı ekibe ulaştığı ve fiyat sordukları gelen haberler arasında. Rus ekiplerinin, kalan 8 haftanın oynanmasının ardından Kayserispor ile tekrar bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Kayserispor kümede kalma mücadelesi verirken, 26 yaşındaki Ganalı yıldızın önümüzdeki sezon takımda kalması çok zor gözüküyor.

Kayserispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Ganalı futbolcu bu sezon forma giydiği 21 maçta 3 gol ve 8 asist ile oynadı.

Beşiktaş'ın teklifi reddedildi

Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Mensah için Ocak ayında Beşiktaş ve Çin'den transfer teklifi geldiğini söylemiş ve bu teklifi reddedildiğini açıklamıştı. Ekonomik anlamda zor günler geçiren Beşiktaş'ın bu transfer için Kayserispor'a oyuncu takası önerdiği fakat bu teklifi yetersiz gören Kayseri camiası, Siyah Beyazlı ekibe olumsuz yanıt vermişti.

3.6 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'den alındı

Kayserispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Ganalı futbolcu bu sezon forma giydiği 21 maçta 3 gol ve 8 asist ile oynadı. 8 ve 10 numara oynayabilen Mensah, ülkemize Kasımpaşa formasıyla adım atmıştı. Kayserispor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Mensah'ın bonservisini 3.6 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'den almıştı.

Sarı-Kırmızılılar, sezon başında Mensah’ın 3.6 milyon Euro’luk opsiyon maddesini kullanıp Atletico Madrid’den bonservisi almıştı.

'Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynasam çok memnun olacağım'

Mensah, kulübün resmi sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirmiş ve geleceğiyle ilgili gündem yaratan açıklamalar yapmıştı. Kayserispor'da devam edip etmek istemediği hakkında gelen soru üzerine Ganalı futbolcu Mensah, "Kayseri'yi seviyorum. Kayserispor'da kalmak güzel, takımı ve şehri seviyorum. Fakat benimde hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynasam çok memnun olacağım" yanıtını vermişti.

Murat Akbaş / FANATİK ÖZEL