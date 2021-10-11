Manchester City'nin suçlamalar doğrultusunda cezaevinde olan yıldızı Benjamin Mendy'nin çıkış talebi bir kez daha reddedildi. Dört tecavüz ve bir cinsel saldırı olayıyla suçlanan Mendy'nin kefaletle serbest kalma talebi reddedildi.

Benjamin Mendy, üçüncü kez mahkemeye kefaletle serbest kalma talebinde bulunurken bir kez daha bu talebi reddedilmiş oldu. Mendy, biri 18 yaşın altında olduğu belirtilen 3 farklı kadına yönelik saldırılar ile suçlanıyor.

Benjamin Mendy'nin Liverpool'daki HMP Altcourse'daki tutukluluk durumu devam edecek. Mendy'nin yargılanma sürecinin 24 Ocak 2022'de başlayacağı belirtilirken 2021'in geri kalan sürecini de tutuklu olarak cezaevinde geçireceği aktarılmakta.