Önümüzdeki sezon için orta sahaya transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem Fiorentina forması giyen Marco Benassi... İtalyan oyuncunun transferinde Fatih Terim'in devreye girmesinin Galatasaray'ı avantajlı kıldığı aktarıldı.

Hellas News'in haberine göre Fiorentina'da ilk 11'de oynama ihtimali düşen Marco Benassi'nin İtalya'da kalarak Verona'da kariyerine devam etmesi beklenirken Galatasaray devreye girdi. Fiorentina'nın eski teknik direktörlerinden biri olarak Fatih Terim'in oyuncuyu istiyor olması sonrası Benassi'nin rotasının da Galatasaray'a döndüğü aktarıldı.

Milli takım kadrosu için de adaylar arasında yer alan Benassi'nin Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da etkili bir performans ortaya koyarak sezon sonunda düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kendine şans bulabileceği belirtildi.

25 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, 2017'de 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Torino'dan Fiorentina'ya transfer olmuştu.