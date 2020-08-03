Son dakika! Bellegarde'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu iddia edilen merkez orta saha oyuncusu Jean-Ricner Bellegarde, kendisine ait Twitter hesabından Sarı Kırmızılılar ile ilgili Türkçe bir mesaj yayımladı.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 15:27 Son Güncelleme:
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Son dakika! Bellegarde'dan Galatasaray açıklaması!

Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Jean-Ricner Bellegarde'ın Galatasaray'a imza atmak üzere olduğu iddia edilmişti. 2 milyon euro karşılığında biteceği öne sürülen transferle ilgili bugün oyuncunun kendisinden gündeme bomba gibi düşen bir son dakika açıklaması geldi.

Kendisine ait Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Haiti asıllı Fransız futbolcu, bozuk bir Türkçeyle "İmzalı değilim." ifadelerini kullandı. Kulübüyle üç yıl daha mukavelesi bulunan Bellegarde'ın bu açıklaması, Sarı Kırmızılılar ile görüşme hâlinde olduğu ancak henüz resmi bir anlaşmanın sağlanamadığı şeklinde yorumlandı.


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