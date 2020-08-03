Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Jean-Ricner Bellegarde'ın Galatasaray'a imza atmak üzere olduğu iddia edilmişti. 2 milyon euro karşılığında biteceği öne sürülen transferle ilgili bugün oyuncunun kendisinden gündeme bomba gibi düşen bir son dakika açıklaması geldi.

Kendisine ait Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Haiti asıllı Fransız futbolcu, bozuk bir Türkçeyle "İmzalı değilim." ifadelerini kullandı. Kulübüyle üç yıl daha mukavelesi bulunan Bellegarde'ın bu açıklaması, Sarı Kırmızılılar ile görüşme hâlinde olduğu ancak henüz resmi bir anlaşmanın sağlanamadığı şeklinde yorumlandı.



