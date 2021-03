Belhanda'dan son dakika veda paylaşımı geldi. Galatasaray'da Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda veda etti. Faslı futbolcunun paylaştığı fotoğrafta teknik direktör Fatih Terim'in bir hayli üzgün olduğu gözlendi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Faslı futbolcu şu ifadeleri kullandı;

Sizinlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim.

Desteğiniz için teşekkürler

Hocam Fatih Terim’e teşekkürler

Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler

Çalışanlara teşekkürler

Taraftarlara teşekkürler

Sizleri asla unutmayacağım

Belhanda'nın bu paylaşımı kısa sürede on binlerce taraftar tarafından beğenildi ve yorum yağmuruna tutuldu.

Belhanda ne demişti?

Belhanda, Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa şu açıklamayı yapmıştı:

“Saha zemini elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasaray'ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter ve Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil.”