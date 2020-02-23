Son dakika! Belhanda Fenerbahçe tribünlerini kızdırdı

Fehnerbahçe - Galatasaray derbisine çok kısa bir süre kala tansiyon zirveye çıkarken, iki takım neredeyse eşzamanlı olarak Ülker Stadyumu'na geldi. Soyunma odasına geçtikten sonra her iki takım oyuncuları da zemini kontrol etmek için sahaya ayak bastı.

Galatasaray cephesinde sürpriz şekilde 11'de forma şansı bulan Younes Belhanda'nın bir hareketi ise ev sahibi takım taraftarlarını kızdırdı.

Belhanda, saha ortasında ağzındaki sakızı fırlataraka top gibi sektirip,. sonrasında vurunca Fenerbahçe taraftarlarının tepkisi daha da arttı ve aleyhte tezahüratlar yapıldı.