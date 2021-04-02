Tüm dünyada ve Türkiye'de spor içeriklerinin değerine büyük zarar veren korsan yayıncılık faaliyetleri, beIN’i çok daha seçici davranmaya ve ekonomik hareket etmeye yönlendiriyor.

Korsan yayıncılık nedeniyle beIN'in yayın ihalelerinden uzak durması ya da geçmiş yıllara nazaran düşük teklifler sunması, dünyanın önde gelen spor organizasyonlarının yayın gelirlerinin azalmasına neden oluyor. Dünyanın en büyük spor içeriği portföyüne sahip olan beIN'in temkinli bir duruş sergilemesi, küresel içerik pazarını doğrudan etkiliyor.

* İtalya Serie A'nın yerel yayın gelirleri Mart'ta büyük düşüş yaşadı.

* Fransa Ligue 1'in yerel yayın gelirleri Ocak ayında büyük düşüş yaşadı.

* Almanya Bundesliga'nın yayın gelirleri geçen yıl 200 milyon dolar azaldı.

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KÜRESEL EĞİLİM ve TÜRKİYE'YE ETKİSİ

Sky, Canal+, DAZN, BT Sport gibi yayıncıların hepsi, aynı beIN gibi, tüm pazarlarda daha düşük teklifler veriyor. Türkiye'deki büyük çaplı korsan yayıncılık sorunu nedeniyle durum daha da kötüleşiyor ki bu artık Türk futbolunun tüm paydaşları tarafından da kabul ediliyor. Türkiye'nin en değerli spor içeriği Süper Lig 'in değerini koruması, küresel pazardaki düşüş eğiliminden etkilenmemesi korsanla mücadelede mesafe alınmasına bağlı gibi görünüyor.

TFF'nin Kasım ayında düzenlemeyi planladığı Süper Lig yayın hakları ihalesine beIN'in de katılması mevcut duruma göre oldukça zor. beIN spor içeriği yayın haklarına büyük çaplı yatırım yapmaya devam ediyor ancak korsanla etkin mücadele eden pazarlarda. Örneğin Aralık 2020'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Premier Lig yayın hakları için 500 milyon dolarlık teklif verdi. beIN kendisine değer verilen, korsan sorununu ciddiye alan ve bu sorunla mücadele eden pazarlarda yatırımlarını sürdürüyor.

TFF, bu yıl Süper Lig'in yayın hakları için ihale düzenleyecek. beIN ihaleye katılması ligin değerini bulması için gerekli. Ancak korsan yayın yükselmeye devam ediyor. Fenerbahçe 'nin yayıncıyı protestosu da devam ediyor.



