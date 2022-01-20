Süper Lig yayın ihalesi mevcut yayıncı kuruluşla 2021-2022 sezonu sonunda sona eriyordu. Yeni yayın ihalesiyle ilgili bekleyiş de sürüyor. Herkesin aklında birçok soru yer alırken, sıcak bir de gelişme yaşandı.

Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a mevcut rakamı iyileştirerek "2 sezon daha devam edelim" talebinde bulundu. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS ise kulüplerin "sözleşmeyi uzatalım" teklifini reddetti.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un önerilen rakamları kabul etmediği ve Türkiye pazarından çıkmasının gündeme geldiği iddia edildi.

Kulüp Birliği'nin teklifi!

Kulüpler Birliği'nin beIN SPORTS'a yaptığı teklifin şu şekilde olduğu öğrenildi:

"2022-2023 sezonu için 3 milyar 750 milyon TL. 2023-2024 yılı için ise 3 milyar 750 milyon TL + Tefe-Tüfe oranı kadar artış."

Süper Lig kulüplerinin bu sezon yayıncı kuruluştan aldığı miktarın ise 2 milyar 675 milyon TL olduğu belirtiliyor.

Yayın ihalesi ne zaman yapılacak?

TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili yakın zamanda bu açıklamayı yapmıştı...

"Kasım, aralık ve ocak içinde ihaleyi sonlandıracağız. Bir paketleme olacak. Danışma kurulu çalışmalar yapıyor. Çok yakın zamanda bir araya geleceğiz. Sürecin ne olacağını, 3 yıllık mı 5 yıllık mı yapalım, buna bakacağız. Bunun artı ve eksileri olabilir. Bunun kararını verip ilanımızı yapacağız, ne kadar çok talep gelirse o kadar etkili olacağına, kulüplerimize o kadar fayda getireceğine inanıyorum. Türkiye'deki ve dünyadaki ekonomik şartlar nedeniyle burada nasıl bir rakam çıkacağını tahmin etmenin zor olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi bir rakamla bu işi sonlandıracağız. 2022-2023 sezonundan itibaren yeni yayıncı kuruluşla yolumuza devam edeceğiz"

Mehmet Demirkol ne demişti?

Fanatik yazarlarından Mehmet Demirkol, Socrates Dergi'nin YouTube kanalında yayınlanan Oyna Devam programında daha önce konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Süper Lig'in yeni yayın ihalesinde farklı şirketlerin ortak bir yayıncılık sağlayabileceğini belirten Demirkol, "Önümüzdeki dönem için ise kaçak yayınlar konusunda devlet adım atacak. Gelecek yılın Süper Lig yayınlarını tek bir yerde görmeyebiliriz. 2-3 şirket olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmeyi de aktaran Demirkol, "Acun ile konuştum. Aldığım izlenim bence lige de girecek. Bana ‘TV 8’i aldığımda da yapamazsın’ diyorlardı ve yapacağım' dedi. Aldığım izlenim bence lige de girecek. Onun izlenimini aldım" demişti.

Yakup Çınar - Fanatik Özel