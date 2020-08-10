Robert Prosinecki ile yollarını ayıran ve bir süredir teknik adam arayışlarını sürdüren Kayserispor, genç teknik adam Bayram Bektaş'ta karar kıldı. Bu sezon Süper Lig'de daha üst sıraları hedefleyen Kayserispor, Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor'un Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Hoşgeldin Bayram Bektaş!

Sarı kareKırmızı kare Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Bayram Bektaş kendisini 3 yıllığına Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı."