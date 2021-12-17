Bir dönem Beşiktaş 'ta da futbol oynayan Bayram Bektaş, siyahbeyazlı kulübün kendisine yaptığı teklifi A Spor'da açıkladı:

Beşiktaş gibi büyük camiadan gelen teklif beni çok onore etti. Beşiktaş taraftarının ben de ayrı bir yeri var ancak kariyer planlamamda yardımcı antrenörlük yok. Milli duygulardan dolayı milli takımda yardımcılık yapmıştım