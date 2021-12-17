Son dakika! Bayram Bektaş Beşiktaş'ın teklifini reddetti
Son dakika Beşiktaş haberi...Beşiktaş, eski futbolcusu Bayram Bektaş'a Pinheiro'nun yardımcısı olmasını teklif etti. Ancak Bayram Bektaş, kariyer planlamasında yardımcı antrenörlük olmadığı için teklifi reddetti.
Bir dönem Beşiktaş 'ta da futbol oynayan Bayram Bektaş, siyahbeyazlı kulübün kendisine yaptığı teklifi A Spor'da açıkladı:
Beşiktaş gibi büyük camiadan gelen teklif beni çok onore etti. Beşiktaş taraftarının ben de ayrı bir yeri var ancak kariyer planlamamda yardımcı antrenörlük yok. Milli duygulardan dolayı milli takımda yardımcılık yapmıştım