Alman devi Bayern Münih, Leipzig'in Avusturyalı yıldızı Marcel Sabitzer'i transfer etti. Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Leipzig'den eski öğrencisi olan 27 yaşındaki oyuncu ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığı açıklandı. Sabitzer, Bayern Münih'te 18 numaralı formayı giyecek.

Transfer ilişkin açıklamalarda bulunan Bayern CEO'su Oliver Kahn, "Sabitzer, bir oyuncunun Bayern'de oynamak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Ayrıca alışması da çok zaman almayacaktır çünkü teknik direktörümüz Julian Nagelsmann'ın oyun felsefesine oldukça aşina" dedi.

Sportif Direktör Hasan Salihamidzic ise, "Marcel Sabitzer'i kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Marcel, çok iyi bir oyuncu. Harika bir zihniyete sahip ve çok hırslı. Ayrıca Leipzig'in kaptanı olarak hem saha içinde hem saha dışında sorumluluk taşıyordu. Teknik direktörümüz onu çok iyi tanıyor" ifadelerini kullandı.

Sabitzer ise transfer sonrası mutluluğunu dile getirirken, "Bayern'de oynayacak olmaktan çok mutluyum. Çocukken bile Bayern formamla gurur duyardım ve her Noel'de yeni bir forma alırdım. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Mümkün olduğunca maç kazanıp birçok şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.