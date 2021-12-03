Son dakika | Bayern Münih - Barcelona maçı seyircisiz oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu altıncı maçında Bayern Münih, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. 8 Aralık'ta oynanacak mücadelenin seyircisiz olacağı resmen açıklandı.

Futbolda stadyumlara tam anlamıyla dönüş, büyük ölçüde gerçekleştirilmişti fakat Bavyera'da son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeniden seyircisiz bir maça tanıklık edilecek.

Grupta bu sezon Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanan maç, Bayern Münih'in 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Aralarında seyircisiz oynanan son maç ise 14 Ağustos 2020'de Estadio da Luz'da gerçekleşmişti. Portekiz'de oynanan tek maç usulü UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 gibi flaş bir skorla devirmişti.