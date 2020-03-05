Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan kiralanan Alexander Sörloth, son olarak Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası yarı final ilk maçında da ağları sallamıştı. Süper Lig’de 23 maçta attığı 19 golle krallık yarışında zirvede olan ve lakabı da Kuzey’in Kralı olan Sörloth’u, bu mücadelede Alman devi Bayern Münih’li yetkililerin kupada tribünden takip ettiği öne sürüldü.

Norveç basını, Bordo-Mavililer’in 24 yaşındaki oyuncunun sezon sonundaki 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanıp, daha sonra yüksek bir fiyata Bayern’e satacağını iddia etti. Bu arada baba Goran Sörloth, oğlu için övgü dolu sözler sarf etti.

Goran Sörloth, “Trabzonspor harika bir takım. Birbirlerine bakıyor ve takım gibi oynuyorlar. Oğlum zor zamanlar geçirdiği oldu ama bununla başa çıkmayı öğrendi. Premier Lig’deki zor günlerden sonra, Türkiye’de yaptığı iş inanılmaz. Onunla gurur duyuyorum” diye konuştu.



