Takımlar düzeyinde dünyanın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde grup kura çekimi yapıldı. Saat 18.00’de başlayan, İsviçre devlet televizyonu RTS’nin Cenevre stüdyolarında gerçekleştirilen kura çekiminde tek temsilcimiz Başakşehir’in rakipleri de belli oldu. Tarihinde ilk kez devler arenasında boy gösterecek olan Turuncu-Lacivertliler, 4. torbadan kuraya katıldı. Aynı torbadaki takımlarla aynı ülke ekipleri grup aşamasında eşleşemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda yer alacak olan İstanbul Başakşehir'in rakipleri Paris Saint-Germain, Manchester United ve RB Leipzig oldu. Barcelona ile Juventus'un aynı gruba düşmesi ise futbolseverleri heyecanlandırdı. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez grup aşamasında karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları 20 Ekim’de başlayacak, çift devreli fikstürle 9 Aralık’ta sona erecek. Turnuvanın finali 29 Mayıs’ta İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

A GRUBU: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskova

B GRUBU: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Mönchengladbach

C GRUBU: Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya

D GRUBU: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

E GRUBU: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes

F GRUBU: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, Club Brugge

G GRUBU: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros

H GRUBU: PSG, Manchester United, Leipzig, BAŞAKŞEHİR

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1. torba: Bayern Münih (Almanya), Real Madrid, Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya), Porto (Portekiz).

2. torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda).

3. torba: Dinamo Kiev (Ukrayna), Leipzig (Almanya), Inter, Lazio, Atalanta (İtalya), Olympiakos (Yunanistan).

4. torba: Başakşehir, L.Moskova (Rusya), Marsilya (Fransa), Cl.Brugge (Belçika), M’Gladbach (Almanya), Midtjylland (Danimarka), Rennes (Fransa), Ferencvaros (Macaristan)

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Yılın en iyileri

UEFA’da yılın en iyileri de Şampiyonlar Ligi kura çekimi töreninde açıklandı.

Didier Drogba, UEFA Başkanlık Ödülü'nü alan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

UEFA Yılın Kalecisi Ödülü'nün sahibi Manuel Neuer oldu.

Joshua Kimmich, Şampiyonlar Ligi'nde yılın defans oyuncusu seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde yılın orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde yılın forvet oyuncusu Robert Lewandowski seçildi.

UEFA Yılın Teknik Direktörü Ödülü, Bayern Münih'in hocası Hansi Flick'in oldu.