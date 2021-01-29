2019-2020 sezonunda Başakşehir'in başına geçen ve yaşadığı şampiyonlukla adını Türk futbol tarihine yazdıran Okan Buruk, İstanbul ekibinden ayrıldı. Taraftar, karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırırken Başakşehir, hız kesmeden yeni hoca arayışlarına başladı.

Yönetimin, ilk olarak Tayfun Korkut'a teklif götüreceği öğrenildi. İsmi zaman zaman Türk ekipleriyle de anılan Korkut'un cevabına göre rota Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Shota Arveladze'ye dönecek.

Stuttgart döneminde Tayfun Korkut, Bundesliga'da yakaladığı çıkışla büyük bir sükse yakalamıştı.

Bundesliga dışına çıkmayan Tayfun Korkut, Hannover 96, Kaiserslautern, Leverkusen ve Stuttgart'ta görev aldı. 46 yaşındaki hocanın Türkiye'de çalışmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Teknik Direktör Shota Arveladze, kariyerini sürdürdüğü Özbekistan'da Pakhtakor'u üst üste 2. kez şampiyonluğa taşıdı.

Ülkemizde Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'da görev yapan Shota, 1 sezonluk Maccabi Tel Aviv macerasının ardından Pakhtakor Tashkent'un başına geçti. Burada büyük bir ivme yakalayan ve 2.32 puan ortalaması yakalayan Shota, takımını üst üste 2 sezon şampiyon yaptı.

FANATİK ÖZEL