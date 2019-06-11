Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ismi transfer söylentilerinde geçen Visca, İrfan Can ve Mahmut Tekdemir ile ilgili açıklama yaptı.

Gümüşdağ, oyuncularımıza teklifler var. Tekliflerin gelmesini bile beklemiyoruz. Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Edin Visca’nın takımda kalacağını duyurdu.

Fenerbahçe İrfan ve Mahmut'u istedi.

Fenerbahçe İrfan ve Mahmut Tekdemir ile ilgili bizimle görüşmek istedi ama biz oyuncuları vermeyi düşünmüyoruz.

Edin Visca, İrfan Can ve Mahmut Tekdemir'in ismi özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu.

Transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Gümüşdağ "Savunmaya ve hücuma oyuncu almak istiyoruz. Ayrıca kadromuzu muhafaza edeceğiz" şeklinde konuştu.

Arda devam edecek mi?

Arda bize gelip transfer konuşması yapmadı. Galatasaray'dan teklif gelirse oturur konuşuruz. Böyle bir isteği olursa saygı duyarız. Bizim kiralık oyuncumuz. Arda ile devam edeceğiz.