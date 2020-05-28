Süper Lig'de 2019-20 sezonunu şampiyon tamamlamak adına çalışmalarını sürdüren Başakşehir, yeni sezonun transfer çalışmalarını da sürdürürken gündeme gelen isimlerden biri Alanyaspor ile olan kontratının sonuna gelen Junior Fernandes'di.

Başakşehir'in yardımcı antrenörlerinden Pierre Webo da Şili basınından Lu Cuarta'ya verdiği röportajda oyuncuya yönelik ilgilerini doğruladı.

'Keşke Başakşehir'e gelse'

Başakşehir'in Junior Fernandes ile ilgilendiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Webo, "Junior Fernandes çok önemli bir oyuncu. Harika bir sezon geçirdi. Her zaman söylentiler olacaktır çünkü iyi oyuncular, iyi takımlar tarafından beğenilirler. Her Türk takımına çok katkı sağlayacak bir hücumcu. Fark yaratan bir isim. Keşke Başakşehir'e gelse çünkü tüm takımlar iyi oyunculara sahip olmayı sever. Tahmin edilmesi zor bir oyuncu, herhangi bir yerden bir şekilde gol atabilir" ifadelerini kullandı.

Oyuncuyla bir görüşme gerçekleşip gerçekleşmediği üzerine gelen soruy da cevaplayan Webo, "Bulunduğu kulübe saygı duymamız gerekiyor. Onunla ilgilendiğimizi söylemem çok doğru olmaz. Ancak Türkiye Ligi'nde büyük bir ismi var. Yönetimin ne düşündüğünü bilmiyorum ama ben bir yardımcı antrenör olarak bir sonraki maç için onu dikkate aldığımızı söyleyebilirim. Kendisini durdurmak için çalışıyoruz" dedi.