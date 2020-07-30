Süper Lig'de tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir güçlü bir kadro kurabilmek için kolları sınavı. Turuncu Lacivertliler ile ilgili bugün İtalyan basınından gelen transfer iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Başakşehir yönetiminin Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen 29 yaşındaki Angolalı stoper Bastos'u kadrosuna katmak istediğini yazdı.

1.80 boyunda olan ve Lazio ile bir yıl daha mukavelesi Bulunan Bastos, İtalyan kulübüne 2016 yazında Rostov'dan 5 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Bu sezon 21 maçta görev yapan ve Angola Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncunun güncel piyasa değeri 3,2 milyon euro olarak gösteriliyor.





Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler