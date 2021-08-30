Sezona 3'te 0 ile başlayan Başakşehir'de sağ bek Junior Caiçara'nın 1-0 kaybedilen Kayserispor maçı sonrası oyun sistemine ilişkin yaptığı açıklamalar, kulüp tarafından etik ve disiplin talimatını ihlal edici bulundu. Caiçara, paylaşımı sonrasında süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Aykut Kocaman yönetiminde sezona 3'te 0 ile başlayan Başakşehir'in oynadığı futbolu eleştiren Brezilyalı sağ bek, "Bu başlangıcın hepimiz için zorlu olduğunu biliyorum ama yine de alışılan halimize döneceğimizden eminim. Bunun için her zaman olduğu gibi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Sadece savunmayı düşünerek oynamak değil... Savunma sistemi elbette önemli ve hepimiz bunun bilincindeyiz. Fakat Başakşehir geçmişte sadece savunmayı iyi yapmıyor aynı zamanda hücum da ediyordu. Çünkü bu bizim tarzımızdı ve bizi şampiyon yapan da buydu. Söylemlerimden rahatsız olanlar için üzgünüm ama şu anda benim düşüncem bu" ifadelerini kullandığı bir paylaşım gerçekleştirmişti.

Paylaşım sonrasında Başakşehir ise, "Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleriyle kadro dışı kararını duyurdu.