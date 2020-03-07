Son dakika! Başakşehir'de Epureanu şoku!
Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Başakşehir'in önemli isimlerinden Alexandru Epureanu, ceza sınırındayken 29. dakikada gördüğü sarı kart ile önümüzdeki oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek haftayı lider kapatmayı garantiledi.
Başakşehir, aldığı galibiyete rağmen takımın önemli isimlerinden Epureanu'yu kaybetmenin şokunu yaşadı.
Karşılaşmaya kart sınırında başlayan Moldovalı stoper, Göztepe maçının 29. dakikasında sarı kart görerek önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü. Sonrasında ise Epureanu, 83. dakikada da direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Lider Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.