Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 24 yaşındaki Cezayirli stoper Ahmed Touba ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı. 2020'de Club Brugge'den Waalwijk'e tranfer olan Cezayirli stoper, Hollanda ekibi ile geride kalan sezonda 29 maça çıktı.

Genç teknik adam yayıncı kuruluş beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoğlu'nun gündeme dair açıklamaları şu şekilde:

"Başakşehir'e gelirken hiç düşünmeden geldim. Konumu ve durumu ne olursa olsun her zaman burada çalışmaktan mutlu olacağımı yöneticilerimiz biliyorlardı. Oyuncularımın çabası olmasaydı buralara gelemezdik. İnşallah UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne kalmak istiyoruz. Benim amacım topa sahip olmak ve tehditkar oynamak. Bence takım, topa sahip olan ve ceza sahası içinde topla buluşmak isteyen bir yapıya büründü."

"16 yaşında bir genci (Efe Arda Koyuncu), bizim için çok önemli bir maçta Galatasaray 'a karşı oynattık ve o da çok iyi bir oyun ortaya koydu. O kararı vermek benim için zor olmadı. Genç oyuncuları beslerken korumamız gerekiyor."

"Arda Güler, çok yetenekli ve çok değerli bir oyuncu. Onun çok akıllı olduğunu ve futbolu hayatının merkezine koyduğunu bildiğimden Avrupa'da ülkemizi temsil edebilecek büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum."

Okan Buruk yorumu

"Okan ağabey, hayatımdaki en yakın 2-3 dostumdan biri. En naif insanlardan biridir. Hırslıdır, yarışmacıdır. Oyunculuk profilini teknik direktörlüğe taşıdı. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı, tarihe geçti. Bulunduğu konumu sonuna kadar hak ediyor. Galatasaray'da başarılı olacağına inancım tam. Çok değerli bir teknik direktör. Yeni jenerasyonu en iyi temsil eden teknik adamlardan bir tanesi. Galatasaraylıydı, Galatasaray'dan ayrıldı, tekrar Galatasaray'a döndü. Hep başarılı olmasını isterim."

Jorge Jesus hakkında düşünceleri

" Fenerbahçe 'nin olabilecek en doğru teknik direktörü getirdiğini düşünüyorum. Sabırlı olurlarsa inandıkları kişilerin arkasında dururlarsa takımın başında doğru bir isim var."







