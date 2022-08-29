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Son dakika! Başakşehir, Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da sergilediği performansla adından söz ettiren 23 yaşındaki forvet oyuncusu Philippe Keny'yi renklerine bağladı. İstanbul ekibinden yapılan duyuruda Keny ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

29 Ağustos 2022, Pazartesi 14:48 Son Güncelleme:
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Son dakika! Başakşehir, Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da sergilediği performansla adından söz ettiren 23 yaşındaki forvet oyuncusu Philippe Keny'yi renklerine bağladı. İstanbul ekibinden yapılan duyuruda Keny ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulübü'nde oynayan Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Senegalli oyuncuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Dikkatleri çekti

Philippe Keny, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla çıktığı 36 maçta 14 gol atarken, 7 de asist yapma başarısı göstermişti.

Beşiktaş 'a transferi son anda iptal oldu

Gösterdiği performansların ardından birçok kulüple anılan Keny'nin Beşiktaş'a transferi ise son anda iptal olmuştu. Siyah-Beyazlı ekip yetenekli isimle büyük ölçüde el sıkışmış olsa da transfer gerçekleşmemişti.

Keny, Başakşehir'e imzayı atarken menajeri Mathieu Markaroglu da yanında hazır bulundu.

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