Son dakika | Başakşehir Okaka transferini resmen açıkladı

Başakşehir, İtalyan forvet Stefano Okaka'yla 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Resmi açıklama geldi...
Kulübümüz, bonservisi Udinese kulübünde olan futbolcu Stefano Okaka’yı iki yıllığına kadrosuna kattı.
İtalya Milli Takımı’nda da görev yapan başarılı forvet oyuncusu, Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir.
Takımımızda 77 numarayı giyecek olan Stefano Okaka’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
https://twitter.com/ibfk2014/status/1435603946232557572?s=20