Süper Lig 'de sezona büyük bir hayal kırıklığıyla devam eden ve hedefsiz kalan Galatasaray , Başakşehir deplasmanına çıkıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde müthiş bir çıkış yaşayan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen ev sahibinde önemli bir eksik yok. Galatasaray'da ise savunmanın en kritik ismi Marcao, son antrenmanda takımla birlikte çalışmadı. Geçen hafta da cezalı olduğu için sahaya çıkamayan Brezilyalı futbolcunun durumu bugün son kez kontrol edilecek, fakat forma giymesi zor görünüyor. Marcao ile birlikte Omar ve kaleci Pena da Başakşehir karşısında olmayacak. Emre Kılınç da sarı kart cezalısı.

Provalar erken tamamlandı

Galatasaray'da Başakşehir maçına yönelik son provalar, dün öğle saatlerinde yapılan çalışmayla tamamlandı. Normal şartlar altında maç öncesi idmanları akşam yapan Sarı-Kırmızılı ekipte, karşılaşmanın İstanbul'da oynanacak olmasına rağmen, deplasman prosedürü uygulandığı ve idmanın erken gerçekleştiği öğrenildi.

Mostafa Mohamed 11'e dönüyor!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tam 6 hafta sonra ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Mısır Milli Takımı'na gittikten sonra formayı Gomis ve Halil'e kaptıran genç santrforun bugünkü performansı merakla bekleniyor.

Muhabirimiz Metin Karabaş, takımdaki son durumu değerlendirdi

Takım kenetlenmezse hasar büyük olur

Galatasaray’da sular durulmuyor, uzun bir süre de durulacak gibi gözükmüyor. Gerek seçim belirsizliği gerekse Torrent’in geleceğinin net olmaması kaosu büyütüyor. Öte yandan takım olmaktan çok uzak ‘bitse de gitsek’ modundaki oyuncu topluluğu her geçen hafta biraz daha kötü bir oyun koyuyor sahaya. Bu tablo içerisinde Başakşehir karşısında da farklı bir senaryo izleyeceğimizi sanmıyorum. Kronikleşmiş sorunları ligin kalan kısmında ne Torrent ne de bu oyuncu topluluğu çözebilir. Emre Belözoğlu ile çıkışa geçen ve Avrupa kupalarına katılmak adına önemli bir avantaja sahip olan Başakşehir, rakibine oranla çok daha formda. Öte yandan hâlâ önemli bir hedeflerinin olması Belözoğlu ve takımını açık favori yapıyor. Bir tarafta kafada sezonu bitirmiş Galatasaray diğer tarafta ise takım olmayı başarmış ve Avrupa hedefi olan Başakşehir. Torrent ve öğrencilerinin bu olumsuz tabloyu değiştirmek istiyorsa her zamankinden çok daha fazla kenetlenmesi gerekiyor. Aksi halde hasar büyük olabilir.



