SON DAKİKA! Başakşehir Kulübü test sonuçlarını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir oyuncular, teknik heyet, idari kadro ve kulüp çalışanlarının corona virüs testinden geçtiğini açıkladı.

19 Mayıs 2020, Salı 21:51 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Başakşehir Kulübü test sonuçlarını açıkladı

Süper Lig'de averajla ikinci sırada yer alan Başakşehir, takımın corona virüs testinden geçtiğini açıkladı. Her hafta rutin halinde gerçekleştirilen testlerde bu haftaki testin sonuçları negatif çıktı.

Kulüp konuyla ilgili "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız, her hafta rutin uygulanan Covid-19 testlerine girmektedir. Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlarımız negatif çıkmıştır. Takımımız, iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir" denildi.

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