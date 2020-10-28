UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain'i konuk ederken, Fransız temsilcisinin yıldız oyuncusu Neymar sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. 24. dakikada maça devam edemeyeceğini düşünen Brezilyalı yıldız kenar yönetimine 'Beni değiştirin' işareti yaptı ve 2 dakika sonra da yerini Pablo Sartabia'ya bırakarak sahayı terk etti. Önce bandaj ile oyuna devam etmeyi deneyen Neymar, bu da işe yaramayınca çıkmak zorunda kaldı.

Neymar bu sezon çıktığı toplam 5 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergilemişti.







