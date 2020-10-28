Son dakika | Başakşehir karşısında PSG'de Neymar şoku

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda Başakşehir deplasmanına konuk olan Paris Saint Germain'de Neymar geçirdiği sakatlık sonrası 26. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Pablo Sarabia'ya bıraktı.

28 Ekim 2020, Çarşamba 21:25 Son Güncelleme:
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Son dakika | Başakşehir karşısında PSG'de Neymar şoku

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain'i konuk ederken, Fransız temsilcisinin yıldız oyuncusu Neymar sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.  24. dakikada maça devam edemeyeceğini düşünen Brezilyalı yıldız kenar yönetimine 'Beni değiştirin' işareti yaptı ve 2 dakika sonra da yerini Pablo Sartabia'ya bırakarak sahayı terk etti. Önce bandaj ile oyuna devam etmeyi deneyen Neymar, bu da işe yaramayınca çıkmak zorunda kaldı.

Neymar bu sezon çıktığı toplam 5 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergilemişti.


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