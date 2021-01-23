Medipol Başakşehir, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'dan sözleşmesi biterek Al Ittihad Kalba'ya transfer olan Junior Fernandes'i kadrosuna kattı.

32 yaşındaki sol açık sözleşmesi bittikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ittihad Kalba ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesheden Fernandes, turuncu lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden de geçti.





Başakşehir, transferi şu açıklama ile duyurdu:

"Kulübümüz, Al Ittihad Kalba Kulübü’yle sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Şilili futbolcu Junior Fernandes’i opsiyonlu olarak 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Başarılı kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mesut Altan ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Daha önce ülkemizde de oynamış olan tecrübeli futbolcu, kulübümüzde 9 numaralı formayı giyecek.

Junior Fernandes’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."







