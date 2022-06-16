Emre Belözoğlu yönetiminde ligi 4. sırada bitiren Başakşehir'de gözler transfere çevrildi. İstanbul ekibinde 3 sezondur forma giyen Fredrik Gulbrandsen ile yol ayrımına gelindi.

EMRE BELÖZOĞLU RAPORUNU VERDİ, YOLLAR AYRILIYOR

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve Szysz, Biglia, Alper Karaman ve Nzaba'yı kadrosuna katan Medipol Başakşehir'de iç transferde flaş bir ayrılık yaşanıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde küme düşme hattından Avrupa yarışına tırmanan Başakşehir vedaya hazırlanıyor.

3 sezondur İstanbul ekibinin formasını giyen ve sözleşmesi sona eren Gulbrandsen ile yeni sözleşme yapılmayacak ve Norveçli oyuncuyla yollar ayrılacak. Emre Belözoğlu, kendisi için zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldı.

2019 yazında Salzburg takımından transfer edilen Fredrik Aasmundrud Gulbrandsen, Başakşehir formasıyla 99 maça çıkarken, 32 gol 18 asiste imza attı. 29 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz sezonu ise 5 gol 2 asistle tamamlamıştı. (Akşam)