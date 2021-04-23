Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan ve kümede kalma mücadelesi veren son şampiyon Başakşehir, tecrübeli golcüsü Demba Ba ile yollarını sürpriz bir şekilde ayırdı. Bu ayrılık sonrası gözler Aykut Kocaman'a çevrilmişti. Kocaman, Demba Ba ile ilgili sorulan soruya, "Hiçbir dönemde, hiçbir oyuncu için kararlar verdikten sonra bir şeyler söyleyen biri değilim. Neyi anlatayım burada? Oyuncu açısından da, kulüp açısından da doğru olacağını düşünerek her türlü kararı verdim." yanıtını vermişti.

Başkan Göksel Gümüşdağ ise, "Demba Ba, bizim için çok kıymetli bir futbolcu. Takımımıza önemli katkılar sağladı. Fakat yönetim kurulumuzun aldığı karar sonrası kendisi ile yollarımızı ayrıma kararı aldık. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı fototğraf için de özür diledi. Paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı" açıklamasını yapmıştı.

Tecrübeli golcü Demba Ba da ayrılık sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Demba Ba'nın açıklaması şu şekilde:

"Ortak bir karar ile İBFK ve ben yollarımızı ayırmaya karar verdik. Son birkaç gün içinde konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değildir. Bu son seneler için teşekkürler. Arkadaşlar sizlere gelecekte başarılar dilerim."







