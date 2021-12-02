Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe 'den yapıyor. Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ü gözüne kestirdi ve Başakşehir kulübü devre arasında transfer için temaslara başladı. Genç teknik adam, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendiği dönemde Sinan Gümüş'ü Genoa'dan bedelsiz olarak Kanarya'ya kazandırmıştı.

Fenerbahçe de sıcak bakıyor

Kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ü Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'e istemesinin ardından Fenerbahçe de bu transfere olumlu bakıyor. Fenerbahçe'nin transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Sinan Gümüş de Başakşehir'e gitmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş, Sarı-Lacivertlilerle Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 20 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

27 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hatta Sinan Gümüş o anlarını sosyal medya hesaplarından sık sık takipçileriyle paylaşıyor.







