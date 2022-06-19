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Son dakika! Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini uzatıyor

Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren Başakşehir, Aykut Kocaman'ın yerine göreve geldikten sonra takıma büyük bir çıkış yaşatan Emre Belözoğlu ile sözleşme tazeleyecek.

19 Haziran 2022, Pazar 14:48 Son Güncelleme:
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Son dakika! Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini uzatıyor

Süper Lig 'in 6 şampiyonundan biri olan Başakşehir'i geçtiğimiz sezon küme düşme hattından alarak Avrupa kupalarına taşıyan ve liderliğiyle fark yaratan Emre Belözoğlu'nun kontratı uzatılacak.

Uzun süreli sözleşme imzalanacak

Akşam'da yer alan habere göre; Başakşehir ile olan sözleşmesinin son senesine giren Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldı ve yeni sezon öncesi uzun soluklu bir kontrat imzalanacak. Başarılı hocanın maaşına da iyileştirme yapılacak.

30 maçta sadece 5 yenilgi aldı

Takıma olan katkısının yanı sıra bireysel olarak oyuncuların da performansını üst seviyeye çıkaran 41 yaşındaki teknik adam, Başakşehir'e imza attıktan sonra çıkılan 30 Süper Lig maçında yalnızca 5 mağlubiyet gördü. İstanbul ekibinin idarecileri, Emre Belözoğlu'nu başka takıma kaptırmamak için uzun soluklu ve zamlı bir kontrat sunarak anlaşmaya varmak istiyor.


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