Süper Lig 'in 6 şampiyonundan biri olan Başakşehir'i geçtiğimiz sezon küme düşme hattından alarak Avrupa kupalarına taşıyan ve liderliğiyle fark yaratan Emre Belözoğlu'nun kontratı uzatılacak.

Uzun süreli sözleşme imzalanacak

Akşam'da yer alan habere göre; Başakşehir ile olan sözleşmesinin son senesine giren Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldı ve yeni sezon öncesi uzun soluklu bir kontrat imzalanacak. Başarılı hocanın maaşına da iyileştirme yapılacak.

30 maçta sadece 5 yenilgi aldı

Takıma olan katkısının yanı sıra bireysel olarak oyuncuların da performansını üst seviyeye çıkaran 41 yaşındaki teknik adam, Başakşehir'e imza attıktan sonra çıkılan 30 Süper Lig maçında yalnızca 5 mağlubiyet gördü. İstanbul ekibinin idarecileri, Emre Belözoğlu'nu başka takıma kaptırmamak için uzun soluklu ve zamlı bir kontrat sunarak anlaşmaya varmak istiyor.





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