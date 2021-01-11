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SON DAKİKA | Başakşehir, Duarte transferini açıkladı!

Son dakika transfer haberi... Başakşehir, Brezilyalı stoper Leonardo Duarte'yi Milan'dan 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

11 Ocak 2021, Pazartesi 20:31 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Başakşehir, Duarte transferini açıkladı!

Başakşehir, Brezilyalı stoper Leonardo Duarte'yi Milan'dan 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Başakşehir'in kiralık anlaşmasında satın alma opsiyonu olduğu da aktarıldı. 

Başakşehir'in Duarte transferine ilişkin resmi siteden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, AC Milan forması giyen Brezilyalı futbolcu Leonardo Duarte’yi satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiraladı. 

Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

24 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 2 numaralı formayı giyecek.

Leonardo Duarte’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz"

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