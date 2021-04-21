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SON DAKİKA! Başakşehir Demba Ba ile olan sözleşmesini feshetti

Son dakika haberi... Süper Lig'de düşme hattında yer alan Başakşehir, tecrübeli yıldızı Demba Ba'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

21 Nisan 2021, Çarşamba 22:52 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Başakşehir Demba Ba ile olan sözleşmesini feshetti

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon istediği performansı sergileyemediği için düşme hattına giren Başakşehir'de flaş bir ayrılık yaşandı.

İstanbul ekibine 2018-19 sezonunun devre arasında gelen Senegalli yıldız Demba Ba'nın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. 

Tecrübeli yıldızın kontratı Haziran ayında sona eriyordu.

35 yaşındaki golcü yıldız, Başakşehir formasıyla çıktığı 83 maçta 26 gol ve 10 asistlik performansla oynadı. 

Başakşehir Kulübü'nün sözleşme feshini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. (TRT Spor)

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