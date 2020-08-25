SON DAKİKA | Başakşehir, Clichy ile yollarını ayırdı

Şampiyon Başakşehir'de yeni sezon yapılanma süreci devam ediyor. Sol beke Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım ile takviye yapan Başakşehir, tecrübeli futbolcusu Gael Clichy ile yollarını ayırdı. Başakşehir, Twitter hesabından "Teşekkürler Gael Clichy" başlığıyla Fransız yıldız için veda videosu paylaştı.

Resmi siteden yapılan açıklama ise şu şekilde;

"2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gael Clichy’nin sözleşmesi sona ermiştir.

Tecrübesi, profesyonel kişiliği ve lider karakteriyle her daim iyi örnek olan Gael Clichy’e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."