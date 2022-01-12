Son dakika! Başakşehir Beşiktaşlı Ljajic ile anlaşamadı

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Başakşehir, Konyaspor'dan Serdar Gürler ile anlaştı. Trabzonspor 'a giden Visca’nın yerini Serdar ile doldurmayı planlayan turuncu-lacivertlilerin resmi açıklamayı birkaç gün içinde yapması bekleniyor.

Medipol Başakşehir, Ljajic transferinden vazgeçmiş durumda. Bundaki en önemli etken de Sırp futbolcunun, Beşiktaş ile fesih işlemlerinde ortak bir noktada buluşamaması.

İHA